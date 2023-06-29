В Ингушетии из-за ливней и ветра продлили штормовое предупреждение до 1 июля

По прогнозам МЧС, из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок и сход селей в горах

МАГАС, 29 июня. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о ветре до 25 м/с и ливнях с градом, объявленное ранее в Ингушетии до 29 июня включительно, продлили до 1 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

"В течение суток 30 июня, ночью и утром 1 июля местами в Ингушетии ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что из-за непогоды возможен подъем уровня воды в реках до неблагоприятных отметок, а в горах сход селей малого объема. Ранее ведомство объявило штормовое предупреждение в регионе с 27 по 29 июня включительно.

В середине июня в республике из-за непогоды подтопило более 60 частных домов, оборвало линии электропередачи, а также повалило деревья и отключилось водоснабжение.