Дума приняла законопроект о социально-психологическом обследовании потенциальных опекунов

Инициативой предлагается установить обязательную подготовку для близких родственников граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о социально-психологическом обследовании лиц, желающих взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Документ внесло на рассмотрение палаты в ноябре 2022 года правительство РФ.

"Законопроектом предлагается установить социально-психологическое обследование лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и проживающих совместно с ними лиц", - отмечается в пояснительной записке. Кроме того, будет проводиться социально-психологическое обследование детей-сирот для определения необходимых педагогических и социально-психологических услуг.

Инициативой также предлагается установить обязательную подготовку для близких родственников граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту. Утверждать программы такой подготовки должны органы исполнительной власти субъектов РФ.

Также устанавливается преимущественное право бабушек и дедушек, совершеннолетних братьев и сестер, отчима (мачехи) и других родственников быть опекунами или попечителями при установлении предварительной опеки. Кроме того, предлагается установить возможность одномоментного усыновления только одного ребенка, за исключением случаев усыновления братьев и сестер. "Предлагаемое ограничение обусловлено особенностями адаптационного процесса для ребенка в первый год его проживания в семье", - указывают авторы инициативы.

Как отмечается в пояснительных материалах, по данным федерального статистического наблюдения, ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче ребенка в семью на воспитание. "К обстоятельствам, послужившим причиной отмены решения о передаче ребенка в семью, относятся в том числе некачественная подготовка граждан, выразивших желание принять в семью на воспитание детей-сирот, а также отсутствие мотивации у семей, принявших в семью на воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, к сопровождению и оказанию [ему] помощи", - говорится в документе. Законопроектом устанавливается, "что к полномочиям органов опеки и попечительства относится оказание помощи опекунам" в реализации и защите прав подопечных, в том числе в форме сопровождения".

Поправки ко второму чтению

Как отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин, законопроект, принятый в первом чтении, ставит близких родственников в общий список лиц, кому для оформления опеки необходимо проходить психологическое тестирование, подготовку к опекунству, иметь соответствующие жилищные условия. "Если жилищные условия стесненные, они могут не получить право на опекунство, и ребенок поедет в детский дом. Это недопустимо", - подчеркнул он. Володин добавил, что ко второму чтению в законопроект следует внести поправки, согласно которым жилищные условия близких родственников при опеке учитываться не будут.