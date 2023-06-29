29 июня, 12:57
Военная операция на Украине

В Ростовской области выделят земельные участки для участников СВО

Как уточнил председатель Заксобрания региона Александр Ищенко, землю будут предоставлять в общую долевую собственность всех членов семьи военнослужащего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на внеочередной сессии в четверг приняли законопроект, который позволит выделять земельные участки участникам спецоперации, передает корреспондент ТАСС.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Законопроект касается выделения земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя России, а также награжденных орденами за боевые заслуги, и членам семей погибших бойцов. Мы будем предоставлять однократно бесплатно в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Предназначение этого участка участник СВО или его семья определяет самостоятельно. Они могут его использовать для жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства огородничества", - сказал на брифинге председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

По его словам, земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО.

Еще одной мерой поддержки участников СВО и их семей стало освобождение военнослужащих по контракту и добровольцев из Ростовской области, участвующих в спецоперации, и членов их семей от транспортного налога. "Льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, принятые по инициативе губернатора и фракции "Единая Россия", распространяются на все категории военнослужащих специальной военной операции, и членов их семей. Законопроект будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022, 2023 годов, то есть налог не нужно будет платить до 2024 года включительно", - добавил Ищенко.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Согласно документу, мера будет касаться военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий. Она будет также распространяться на семьи таких бойцов и родственников тех, кто погиб во время специальной военной операции.

В новость внесена правка (16:52) - передается с исправлением в цитате в связи с уточнением спикера, верно - в собственность. 

Теги:
РоссияРостовская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация