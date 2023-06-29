В Ростовской области выделят земельные участки для участников СВО

Как уточнил председатель Заксобрания региона Александр Ищенко, землю будут предоставлять в общую долевую собственность всех членов семьи военнослужащего

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 июня. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Ростовской области на внеочередной сессии в четверг приняли законопроект, который позволит выделять земельные участки участникам спецоперации, передает корреспондент ТАСС.

"Законопроект касается выделения земельных участков участникам СВО, удостоенных звания Героя России, а также награжденных орденами за боевые заслуги, и членам семей погибших бойцов. Мы будем предоставлять однократно бесплатно в собственность земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности. Предназначение этого участка участник СВО или его семья определяет самостоятельно. Они могут его использовать для жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства огородничества", - сказал на брифинге председатель Законодательного собрания региона Александр Ищенко.

По его словам, земельные участки будут предоставляться в общую долевую собственность всех членов семьи участника СВО.

Еще одной мерой поддержки участников СВО и их семей стало освобождение военнослужащих по контракту и добровольцев из Ростовской области, участвующих в спецоперации, и членов их семей от транспортного налога. "Льготы по освобождению от уплаты транспортного налога, принятые по инициативе губернатора и фракции "Единая Россия", распространяются на все категории военнослужащих специальной военной операции, и членов их семей. Законопроект будет распространяться на налоговые периоды 2021, 2022, 2023 годов, то есть налог не нужно будет платить до 2024 года включительно", - добавил Ищенко.

Ранее президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, бесплатно выдавать земельные участки героям специальной военной операции. Согласно документу, мера будет касаться военных, добровольцев и служащих Росгвардии, удостоенных звания Героев России или награжденных орденами за заслуги во время СВО, а также ветеранов боевых действий. Она будет также распространяться на семьи таких бойцов и родственников тех, кто погиб во время специальной военной операции.

В новость внесена правка (16:52) - передается с исправлением в цитате в связи с уточнением спикера, верно - в собственность.