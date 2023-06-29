Депутаты Оренбуржья ввели штрафы до 2 тыс. рублей за выгул собак без поводка и намордника

Под запрет, в частности, подпадают общественный транспорт и подъезды

ТАСС, 29 июня. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области приняли законопроект об административной ответственности со штрафом до 2 тыс. рублей за выгул собак без поводка и намордника в общественных местах. Об этом в своем Telegram-канале написал региональный парламент.

"Выгул собаки без поводка и без намордника в общественных местах, оставление без присмотра, купание в фонтанах, на пляжах и вход в помещения, куда с животными запрещено, за исключением собак-проводников, повлечет штраф от 1 до 2 тыс. рублей. Также будет наказываться выгул животного выше 50 см в холке несовершеннолетними либо находящимися в алкогольном, наркотическом опьянении", - говорится в сообщении.

Под общественными местами подразумеваются улицы, площади, скверы, парки, дворы, а также детские площадки и пляжи. Под запрет также подпадают помещения и территории для проведения спортивных и культурных мероприятий, общественный транспорт и подъезды.

Без поводка и намордника можно выгуливать собак только в специально определенных для этого местах. Разбираться с нарушениями будут административные комиссии, уточнили в региональном парламенте.

Законодательная инициатива была разработана после ЧП, которое произошло 16 апреля неподалеку от гаражного кооператива на улице Кольцевой в Промышленном районе Оренбурга. Там стая собак напала на мальчика, который умер от полученных травм на месте происшествия. СК возбудило уголовные дела по ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" и по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".