Введение предмета "Основы безопасности и защита Родины" будет поэтапным

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в новый предмет войдут те знания и навыки, которые сейчас обсуждаются на уроке основ безопасности и жизнедеятельности

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Введение в школы предмета "Основы безопасности и защита Родины" будет поэтапным, нагрузка на учеников не увеличится, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Он отметил, что в новый предмет войдут те полезные знания и навыки, которые сейчас обсуждаются на уроке основ безопасности и жизнедеятельности (ОБЖ).

"Мы получали много запросов от общественных движений и организаций по поводу систематизации содержания предмета ОБЖ, детальнейшим образом обсуждали это с экспертным сообществом. Те полезные знания и навыки, которые сегодня изучаются на уроках ОБЖ, войдут и в новый предмет "Основы безопасности и защита Родины". Но они будут дополнены актуальными темами и разделами. <…> Важно, что нагрузка на школьников не увеличится. Останется прежним количество часов. И конечно, все это будет внедряться поэтапно", - сказал Кравцов.

Кроме того, в рамках предмета школьники будут изучать понятия о воинских обязанностях и воинской службе, что даст возможность получить знания о том, какую роль играет оборона страны для ее мирного социально-экономического развития, каков современный облик вооруженных сил.

Ранее заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева сообщила, что предмет "Основа безопасности и защита Родины" начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года, сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В ее состав войдут представители МЧС и Минобороны.