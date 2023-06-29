Гендиректор АСИ заверила Путина, что вся страна поддерживала его 24 июня

Светлана Чупшева также отметила, что число тех, кто принимает участие в разработке инициатив и их экспертной оценке в рамках работы крауд-платформы форума "Сильные идеи для нового времени", в 2023 году достигло 400 тыс. человек

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Вся страна поддерживала президента России Владимира Путина во время мятежа 24 июня. Такое мнение высказала генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени".

"Владимир Владимирович, мы все вместе с вами, вся страна, переживали 24 июня, и хочу сказать, что мы все с вами и мы все вас поддерживаем", - сказала она, обратившись к президенту.

Чупшева отметила, что число тех, кто принимает участие в разработке инициатив и их экспертной оценке в рамках работы крауд-платформы форума "Сильные идеи для нового времени", в этом году достигло 400 тыс. человек. "Мы очень рады, что люди верят в свою страну, что люди готовы делиться идеями, проектами для решения самых непростых задач, а самое главное - для развития нашей страны", - добавила Чупшева.

Она также отметила, что важной задачей организаторов форума является поддержка каждого проекта. "Для нас огромная ответственность каждую идею, каждый проект не оставить без внимания и привлечь все необходимые ресурсы на региональном, на федеральном уровне, чтобы каждый из лидеров был поддержан и смог реализовать свою идею. В этом видим основную задачу проекта", - пояснила гендиректор АСИ.

Вечером 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выступил в своем Telegram-канале с утверждениями, будто по его подразделениям были нанесены удары, и обвинил в этом военное руководство РФ. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы. ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Президент РФ Владимир Путин в телеобращении назвал действия "Вагнера" предательством.

Позднее по согласованию с Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с Пригожиным переговоры, по итогам которых ЧВК развернула колонны и вернулась в полевые лагеря. В Кремле позднее уточнили, что власти не станут преследовать тех вагнеровцев, которые приняли участие в мятеже, "учитывая их фронтовые заслуги". Уголовное дело по факту вооруженного мятежа было прекращено, сообщили в ФСБ.

О форуме

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.