Под Парижем начался "белый марш" в память о застреленном полицией подростке

Мать убитого призвала "устроить восстание" ради ее сына

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Марш в память о 17-летнем подростке, которого за рулем автомобиля после погони застрелил полицейский, начался в пригороде Нантер, где произошел инцидент. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Толпа начала движение по авеню Пабло Пикассо. Изначально точка сбора была обозначена возле префектуры Нантера, однако в силу серьезных мер безопасности, принятых властями в этом районе после ночных погромов, организаторы в последний момент решили ее перенести. По оценке корреспондента ТАСС, в толпе насчитывается около 1,5 тыс. человек, в основном это молодые люди. Многие мужчины и женщины носят элементы одежды и головные уборы, традиционные для арабских стран.

Участники шествия выкрикивают лозунги за "осуществление правосудия", требуют наказать полицейского, застрелившего молодого водителя. Всем желающим раздают белые майки. Вокруг расположенной неподалеку префектуры дежурят большие наряды полицейских и жандармов, однако сама колонна "белого марша" движется без какого-либо видимого сопровождения со стороны правоохранительных органов.

"Я знала его, он был отличный парень. Ему было 17 лет, он ничего не успел увидеть в жизни", - сказала ТАСС одна из участниц марша, представившаяся как Кати. "То, что сделали полицейские, - это ужасно, - добавила она. - Я вне себя от гнева".

"Нам нужны стражи порядка, а не ковбои, - отметил участник митинга, представившийся Жилем. - Полицейское насилие нужно пресекать".

Призыв к организации "белого марша" распространила в соцсетях мать убитого. Она, в частности, призвала "устроить восстание" ради ее сына.

Убийство водителя

Полицейские застрелили 17-летнего водителя за рулем желтого Mercedes 27 июня, после того как он отказался подчиниться требованиям остановиться для проверки документов и, по словам прокурора Нантера, попытался скрыться от стражей порядка, создавая опасность для других участников дорожного движения. Когда полицейские остановили его в дорожном заторе и попытались заставить заглушить двигатель, наведя на него табельное оружие, молодой человек нажал на газ и вновь попытался скрыться, но в этот момент один из стражей порядка произвел выстрел.

В прошлом молодой человек уже не раз привлекал внимание правоохранительных органов в связи с ездой без прав и отказом подчиниться требованиям полиции. Он также неоднократно попадался на нарушении правил дорожного движения. По данным радио Europe 1, его имя фигурировало в 15 судебных расследованиях.

Начало погромов

Убийство подростка спровоцировало массовые беспорядки в Нантере, перекинувшиеся позже на другие коммуны и крупные города, такие как Тулуза и Лион. Только в ночь с 28 на 29 июня было сожжено несколько десятков полицейских машин, поджигались комиссариаты, здания административных органов, пострадали учебные заведения. Сообщалось о попытке проникновения в тюрьму "Френ" в департаменте Валь-де-Марн, однако вглубь территории пенитенциарного учреждения погромщики пробраться не смогли.

В ходе подавления беспорядков из 2 тыс. задействованных сотрудников полиции и жандармерии несколько десятков получили ранения. В четверг утром президент Франции Эмманюэль Макрон созвал экстренное совещание межведомственного комитета для оценки ситуации и планирования ее урегулирования. В этот же день всем членам кабинета министров было предписано отменить не приоритетные поездки до нового распоряжения.