Госдума приняла в I чтении законопроект о праве НКО не иметь печать

По словам авторов инициативы, НКО смогут сами выбирать более предпочтительный способ идентификации собственных документов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в I чтении законопроект, который разрешает некоммерческим организациям (НКО) не иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием.

Законопроект был внесен на рассмотрение палаты в марте 2023 года группой депутатов фракции "Единая Россия". В пояснительной записке отмечается, что, согласно действующим требованиям, каждая НКО должна иметь печать с полным наименованием организации на русском языке. Законопроект отменяет это требование.

В пункте 4 статьи 3 закона "О некоммерческих организациях" предлагается прописать, что НКО "вправе иметь печать, штампы и бланки со своим наименованием". Таким образом, подчеркивают авторы инициативы, НКО смогут сами выбирать более предпочтительный способ идентификации собственных документов. Реализация предложенных изменений позволит сократить издержки НКО на изготовление печатей, а более защищенные механизмы идентификации снизят возможность мошенничества.