Госдума вводит штрафы за перевозку вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы

Речь идет о перемещении гражданами по территории страны более 200 изделий с нагреваемым табаком или никотинсодержащей продукции с общим объемом никотинсодержащей жидкости более 50 мл на одного человека

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в первом чтении законопроект о штрафах до 25 тыс. рублей за незаконное перемещение физическими лицами по территории РФ вейпов и электронных сигарет сверх установленной нормы.

Документ был внесен 19 января группой депутатов от "Единой России" и ЛДПР. Парламентарии предлагают включить в статью 14.53.1 КоАП РФ (незаконное перемещение физическими лицами табачной продукции) ответственность за незаконное перемещение никотинсодержащей продукции.

Речь идет о перемещении гражданами по территории страны более 200 изделий с нагреваемым табаком или никотинсодержащей продукции с общим объемом никотинсодержащей жидкости более 50 мл на одного человека.

Согласно законопроекту, штрафы за подобное нарушение будут аналогичны штрафам за незаконное перемещение табачной продукции - от 15 тыс. до 25 тыс. рублей с конфискацией продукции.