29 июня, 13:36
Сотрудничество в рамках СНГ

Госдума порекомендовала кабмину ускорить строительство русских школ в странах СНГ

Принятое постановление подразумевает подготовку педагогов и разработку единых общеобразовательных учебников

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Госдума в четверг приняла постановление, в котором рекомендует правительству РФ ускорить строительство в странах СНГ школ, где обучение будет идти на русском языке.

"Рекомендовать правительству Российской Федерации <…> ускорить работу по строительству общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение на русском языке в государствах - участниках СНГ, подготовке педагогических кадров с преподаванием на русском языке, разработке единых общеобразовательных учебников", - указано в принятом постановлении.

Документ подготовлен по итогам прошедшего 31 мая правительственного часа с участием заместителя председателя правительства РФ Алексея Оверчука.

Тогда вице-премьер заявил, что 1 сентября 2022 года в Таджикистане начали работу пять русских школ, а в марте 2023 года было подписано межправительственное соглашение о строительстве девяти таких школ в Киргизии. Также Оверчук сказал, что переговоры о строительстве русских школ ведутся с Арменией, Азербайджаном и рядом других государств.

  

Теги:
РоссияСотрудничество в рамках СНГ
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