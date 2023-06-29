29 июня, 13:31
Форум "Сильные идеи для нового времени"

Путин вспомнил мультфильм о "мусорной жабе", говоря о важности переработки отходов

Сергей Бобылев/ ТАСС
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Президент назвал переработку отходов хорошим делом, которое помогает решению экологических проблем

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переработка отходов - хорошее дело, которое помогает решению экологических проблем, отметил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Одна из участниц в ходе пленарной сессии рассказала о проекте по переработке отходов. Комментируя ее выступление, глава государства вспомнил одну из серий российского мультсериала "Куми-Куми": "По-моему, для малышей есть такой мультик - "Мусорная жаба". Там что-то выращивают, используют мусор, жаба этот мусор поедает, потом еще что-то выращивают".

"Дело очень хорошее, жаба - молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем", - с улыбкой добавил Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФорум "Сильные идеи для нового времени"
© Информационное агентство ТАСС
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