Путин вспомнил мультфильм о "мусорной жабе", говоря о важности переработки отходов

Президент назвал переработку отходов хорошим делом, которое помогает решению экологических проблем

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Переработка отходов - хорошее дело, которое помогает решению экологических проблем, отметил президент России Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Одна из участниц в ходе пленарной сессии рассказала о проекте по переработке отходов. Комментируя ее выступление, глава государства вспомнил одну из серий российского мультсериала "Куми-Куми": "По-моему, для малышей есть такой мультик - "Мусорная жаба". Там что-то выращивают, используют мусор, жаба этот мусор поедает, потом еще что-то выращивают".

"Дело очень хорошее, жаба - молодец, она на нашей стороне, занимается решением экологических проблем", - с улыбкой добавил Путин.