Университет "Аль-Азхар" высоко оценил "смелую позицию" Путина в отношении акции в Швеции

Каирский университет также направил приветствие "Королевству Марокко, монарху и народу"

КАИР, 29 июня. /ТАСС/. Крупнейший и наиболее авторитетный в мире исламский университет "Аль-Азхар" высоко оценил отношение президента России Владимира Путина к священной для мусульман книге - Корану - и его принципиальную позицию неприятия недавней акции с публичным сожжением копии Корана в Стокгольме. Об этом сообщил в четверг новостной портал Al-Youm Al-Sabia.

Университет "Аль-Азхар" приветствовал "смелую позицию, занятую президентом России Владимиром Путиным, который чтит Коран, защищает святыни мусульман, выражая свое уважение к исламу", отмечается в сообщении.

Каирский университет также направил приветствие "Королевству Марокко, монарху и народу". Королевство в ответ на акцию в Стокгольме отозвало своего посла из Швеции. "Аль-Азхар" призвал все страны "занять такую же благородную позицию", чтобы выразить свое "неприятие неоднократными нарушениями и постоянными провокациями [в отношении] мусульман во всем мире".

Накануне Путин посетил мечеть Джума в Дербенте, там ему преподнесли в подарок Коран. Глава государства подчеркнул, что Россия глубоко уважает Коран и религиозные чувства мусульман, неуважение к этой священной книге в РФ является преступлением. При этом президент отметил, что такая практика распространена не во всех странах.

28 июня в центре Стокгольма на площади Медборъярплатсен с разрешения полиции прошла акция с сожжением Корана. Ее организатор 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика, которому ранее было отказано в подобной демонстрации, вырвал страницы из священной книги мусульман и поджег ее. Перед сожжением он положил на экземпляр книги свиной бекон, что является особенно оскорбительным жестом для верующих.