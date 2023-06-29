ФОМС опроверг сообщения об отказе больниц в России в бесплатном лечении

В пресс-службе ведомства сообщили, что среди значимых изменений, принятых в действующую программу госгарантий, в том числе увеличение финансового обеспечения, расширение неонатального скрининга и возможностей для граждан с хроническими заболеваниями и нуждающихся в медицинской реабилитации

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что российские больницы начнут отказывать в лечении по ОМС. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе ведомства.

"Информация, распространенная рядом СМИ, о том, что лечение по полису ОМС будет ограничено, не соответствует действительности. Лечение по полису обязательного медицинского страхования будет оказываться бесплатно в полном объеме, как это предусмотрено программой государственных гарантий, которую ежегодно утверждает правительство РФ", - пояснили в пресс-службе ФОМС.

Там подчеркнули, что среди самых значимых изменений, принятых в действующую программу госгарантий, в том числе увеличение финансового обеспечения, расширение неонатального скрининга и возможностей для граждан с хроническими заболеваниями и нуждающихся в медицинской реабилитации.

"Особое внимание уделено доступности диспансерного наблюдения для людей, имеющих хронические заболевания, такие как сахарный диабет, сердечно-сосудистые и онкологические болезни. Увеличены объемы медицинской помощи пациентам с гепатитом С, включая дорогостоящие лекарственные препараты", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в Фонде рекомендуют в первую очередь обращаться в страховую медицинскую организации, выдавшую полис ОМС в случае нарушения прав застрахованных. К таким ситуация, в частности, относятся и случаи, когда в медицинской организации предлагают оплатить какие-либо услуги.

Ранее в региональных СМИ появились сообщения о том, что с 1 сентября поликлиники и больницы начнут отказывать пациентам в бесплатном лечении в рамках новых правил оказания помощи по ОМС.