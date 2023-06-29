Экзарх РПЦ прокомментировал перенос празднования Рождества на Украине

Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид заявил, что инициатива является продолжением политики русофобии и "духовного геноцида"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Инициатива киевских властей перенести празднование Рождества Христова на Украине на 25 декабря является продолжением политики русофобии и "духовного геноцида" православного народа на Украине. Это предложение тем более абсурдно потому, что в стране церковь отделена от государства, сказал в четверг ТАСС Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви митрополит Клинский Леонид.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее внес в Верховную раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. В пояснительной записке к документу утверждается, что "украинскому народу долгое время навязывалась российская идеология во многих сферах жизни, в том числе относительно соблюдения юлианского календаря и празднования Рождества Христова 7 января", тогда как большинство православных христиан мира празднуют его 25 декабря, по григорианскому календарю.

"Степень некомпетентности и русофобии сегодня на Украине зашкаливают. <...> 7 января, помимо Русской православной церкви, чтут Богомладенца Христа Иерусалимская, Грузинская, Македонская, Сербская и Польская поместные православные церкви, Православная церковь Чешских земель и Словакии", - сказал митрополит Леонид.

При этом он обратил внимание на то, что президента Украины беспокоят только "традиционные православные даты", то есть отмечаемые канонической церковью. "Какое отношение имеет государство к этому, непонятно - на Украине церковь от государства отделена. Равно как и непонятно, какое отношение к православию имеет сам президент Зеленский", - отметил экзарх.

В целом он констатировал, что на Украине уничтожаются и разграбляются православные храмы, отдаются на поругание святыни и вывозятся за рубеж ценнейшие иконы, нарушаются права священнослужителей, а простых верующих вообще не считают за людей, их мнение никому не интересно.

"Осуществляется не только физический геноцид народа, но и духовный. Проводниками этой политики служит так называемая организация под вывеской "Православная церковь Украины" и националистически настроенные элементы. <...> Будущее Украины смотрится туманным и призрачным. Можно на площадках ЮНЕСКО запатентовать "украинским" борщ, но нельзя духовный стержень народа подменить симулякром", - добавил экзарх.