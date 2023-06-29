В Чечне открыли новую школу на 720 мест

В учебном заведении обустроили актовый зал, столовую и современные кабинеты

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Новую школу на 720 мест открыли в селе Хамби-Ирзи Чеченской Республики по нацпроекту "Образование". В торжественной церемонии ввода в эксплуатацию общеобразовательного учреждения приняли участие министр просвещения России Сергей Кравцов и председатель регионального правительства Муслим Хучиев, передает корреспондент ТАСС.

"Открытие новой школы - это знаковое событие для Чеченской Республики и нашей страны в целом. Открытие этой школы закрывает вопрос третьей смены в нашей стране. Очень важно, что строятся новые школы и детские сады, реализуются национальные проекты "Демография" и "Образование". Пример строительства этой школы показывает, что никакие санкции, никакое давление не смогут помешать движению нашей страны вперед, что они только сплачивают нас", - сказал Кравцов на открытии.

Учебное заведение будет работать в одну смену, в нем обустроены актовый зал, столовая, современные кабинеты. Школа названа именем кавалера ордена Мужества Асхаба Цацаева, который погиб при обстреле селения Аршты в 2009 году.

"В школе созданы все условия для обучения, ученики смогут раскрыть свой потенциал. Все кабинеты и лаборатории оборудованы с использованием новейших технологий. Самое важное - то, что вдохновлять детей на получение знаний будут настоящие профессионалы своего дела", - отметил Хучиев.

В новом учебном году в школу планируется перевести около 550 обучающихся и 20 педагогических работников, что позволит разгрузить общеобразовательное учреждение имени Р. Эльмурзаева в селе Хамби-Ирзи.