Грызлов предложил называть города, где проходит Форум регионов, культурными столицами СГ

Посол России в Минске отметил, что за 10 лет Форум регионов задал очень высокие стандарты

МИНСК, 29 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Минске Борис Грызлов предложил присваивать городам, где проходит Форум регионов России и Белоруссии, почетное звание "Культурная столица Союзного государства".

Российский посол подчеркнул, что за 10 лет Форум регионов задал очень высокие стандарты. "Совсем скоро необходимо будет приступать к подготовке следующей сессии, которая пройдет в Витебске. По мере развития формата спектр обсуждаемых тем значительно расширился, и сегодня все большее внимание уделяется культурно-гуманитарному направлению сотрудничества", - отметил он в комментарии для ТАСС по итогам прошедшего в Уфе 26-28 июня X Форума регионов.

"С учетом того, что Витебск является одним из культурных центров Беларуси, было бы логично по аналогии с практикой, применяемой в рамках СНГ, ввести почетное звание "Культурная столица Союзного государства" и присваивать ее тому городу России и Беларуси, в котором проходит очередной Форум регионов. Уверен, это придаст новую динамику нашему взаимодействию в культурно-гуманитарном измерении", - заявил Грызлов.

Руководитель российского диппредставительства в Минске обратил внимание, что на 2024 год приходится немало памятных дат общей истории двух стран. Это, в частности, восьмидесятая годовщина окончательного снятия блокады Ленинграда, а также освобождения Минска и Витебска от немецко-фашистских захватчиков. Также будет отмечаться 225-летие со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина и 180-летие со дня рождения живописца Ильи Репина. Их судьбы непосредственно связаны с местом проведения форума: в Витебской области располагается усадьба Репина, а Пушкин неоднократно посещал эти места, уточнил Грызлов.