Срок домашнего ареста наместника Киево-Печерской лавры истек

Издание Klymenko Time сообщило, что митрополит посетил обитель

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Срок домашнего ареста наместника Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Павла истек. Как сообщило издание Klymenko Time, митрополит посетил обитель.

В Telegram-канале оно приводит видео, на котором, как утверждается, митрополит Павел общается с верующими в лавре. Однако издание не располагает сведениями, почему срок домашнего ареста не был продлен.

При этом ранее адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, сообщал, что в конце мая митрополиту продлили срок ареста до 1 июля. Комментариев появившегося в четверг видео от него пока не поступало.

1 апреля Служба безопасности Украины предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России. В помещении на территории Киево-Печерской лавры, где он проживал, провели обыск. Вечером того же дня суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток. Наместник лавры просил судью оставить его в монастыре или позволить ездить туда на богослужения, но суд отказал ему и обязал отбывать домашний арест с электронным браслетом вдали от Киево-Печерской лавры - по месту жительства в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.