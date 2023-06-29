29 июня, 14:45
Военная операция на Украине

ФМБА и фонд "Защитники Отечества" займутся реабилитацией ветеранов СВО

Ведомства направят усилия на организацию комплексной реабилитации, санаторно-курортного лечения, психологической помощи военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. ФМБА России и фонд "Защитники Отечества" объединят усилия по реабилитации ветеранов специальной военной операции (СВО), сообщается в четверг в Telegram-канале агентства.

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"Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и председатель государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" Анна Цивилева обсудили взаимодействие в рамках оказания медицинской помощи ветеранам СВО", - говорится в сообщении.

Усилия будут направлены на организацию комплексной реабилитации, санаторно-курортного лечения, психологической помощи военнослужащим, принимавшим участие в боевых действиях.

Стороны также договорились о сотрудничестве по вовлечению ветеранов в паралимпийское движение. Кроме того, силы мобильной медицины ФМБА могут быть привлечены к диспансеризации участников боевых действий. 

Теги:
Скворцова, Вероника ИгоревнаУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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