В Думу внесли законопроект о возмещении издержек, возникших при доследственных проверках

Председатель комитета палаты по безопасности и противодействую коррупции Василий Пискарев сообщил, что на стадии предварительного следствия могут назначаться экспертизы, ревизии, исследования документов и предметов с привлечением необходимых специалистов, что "зачастую требует материальных затрат"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Законопроект, позволяющий возмещать издержки, возникшие еще до возбуждения уголовного дела, внесен на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщил в четверг в Telegram-канале председатель комитета палаты по безопасности и противодействую коррупции Василий Пискарев.

"Вместе с коллегами внес сегодня в Государственную думу проект поправок в Уголовно-процессуальный кодекс РФ [ст. 131, ст. 132 УПК РФ], которые направлены на устранение неточности в формулировках и помогут решить проблемы, возникающие в ходе доследственной проверки", - написал он.

По словам Пискарева, на стадии предварительного следствия, когда проверяется сообщение о преступлении и принимается решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела, могут назначаться экспертизы, ревизии, исследования документов и предметов с привлечением необходимых специалистов, что "зачастую требует материальных затрат".

"Однако действующие формулировки ст. 131 и 132 УПК РФ регулируют возмещение издержек только по уголовному делу, а те, которые возникли до его возбуждения, не учитываются. Поэтому мы предлагаем уточнить формулировку в указанных статьях, заменив слова "производства по уголовному делу" словами "уголовного судопроизводства", что включает в себя все его стадии", - уточнил парламентарий.

По его мнению, таким образом будет устранен "очевидный пробел" в уголовно-процессуальном законе, что будет способствовать "повышению качества проводимых проверок и законности принимаемых решений".