Чупшева рассказала об инициативах в социальной сфере на форуме АСИ

Генеральный директор агентства отметила, что большинство социальных проектов направлено на поддержку участников СВО, множество инициатив касается на повышение финансовой грамотности населения и создание прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Наибольшее число поступивших на крауд-платформу форума "Сильные идеи для нового времени" проектов раздела "Национальная социальная инициатива" направлены на поддержку участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом сообщила в четверг на пленарном заседании форума генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева.

"Очень много идей и проектов поступало к нам по <…> поддержке незащищенных категорий граждан. На первое место вышли решения и проекты по поддержке участников СВО и членов их семей", - сказала она, отметив, что многие идеи основаны на личном опыте граждан.

Кроме того, по ее словам, большое количество инициатив направлено на повышение финансовой грамотности населения и создание прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Проекты победителей

Чупшева представила авторов лучших инициатив в социальной сфере. В число победителей вошли инициатор проекта по организации занятости людей с особенностями здоровья Дмитрий Масленников из Екатеринбурга, председатель регионального общественного движения в Удмуртской Республике в поддержку людей с синдромом Дауна "Солнечный мир" Ксения Кравко с проектом развития центров дневного пребывания для людей с особенностями, аспирантка МГУ им. М. В. Ломоносова Мария Митлянская с проектом "Архиономика: экономика наследия".

Также Чупшева представила президента благотворительного фонда "Женщины за жизнь" Наталья Москвитину с проектом по пропаганде материнства, снижения числа абортов и бережного отношения к женщине в период беременности и проект Дмитрия Батищева из Липецкой области "Беседка" по созданию круглосуточных центров помощи подросткам. "Очень важный и интересный проект, который мы также готовы будем тиражировать в других регионах", - пояснила гендиректор АСИ.

В число проектов-победителей также вошла инициатива заместителя мэра по социально-культурным вопросам администрации поселка Жигалово Иркутской области Юлии Полхановой "Библиоквартал". "Это вообще переосмысление сегодня смыслов и пространства библиотеки, библиотека как такой мультикультурный центр для жителей небольших городов и населенных пунктов, которые много сервисов могут предложить своим гражданам", - добавила Чупшева.

О форуме

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше все". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.