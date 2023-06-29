Путин: больше граждан должны работать с властями над реализацией общественных инициатив

По словам президента, "нужно расширить круг тех, кто принимает участие в работе с местными администрациями", занимаясь реализацией общественных проектов

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что нужно расширять круг лиц, работающих с местными властями по вопросам реализации гражданских инициатив.

На форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" одна из участниц предложила упростить механизм реализации гражданских проектов, создать "коридор" взаимодействия граждан и местных властей. Глава государства в ответ на это заметил: "Вы сказали, что нет какого-то коридора. Он все-таки есть, у нас же каждый год проводятся конкурсы во многих городах, где граждане соучаствуют в развитии определенных проектов".

При этом президент обратил внимание на то, что "нужно расширить круг тех, кто принимает участие в работе с местными администрациями", занимаясь реализацией общественных проектов. "Я пометил для себя, обязательно попробуем это сделать ", - пообещал он.

Собеседница Путина в свою очередь отметила, что люди, желающие реализовать свои проекты, взаимодействуя с властями, зачастую сталкиваются с препятствиями. "Один чиновник налево послал, другой направо послал и так далее", - пожаловалась она. "Это не самый плохой вариант, могут послать и подальше", - пошутил президент. Участница форума привела еще один пример и рассказала, что координатору проекта по восстановлению заброшенного дома в Оренбурге "пришлось канкан танцевать перед чиновником", чтобы добиться разрешения вести реставрационные работы. "Значит, хорошо танцевала, молодец", - с улыбкой заметил Путин.

Программы

Вернувшись к серьезному тону, президент поинтересовался: "Что надо сделать, чтобы вас поддержать?" Путин напомнил, что в стране действует программа по участию граждан в развитии городских проектов. "Там правда настроено все таким образом, что эта инициатива от граждан должна исходить, я думаю, вы правы в том, что нужно не только от граждан, но и от каких-то общественных организаций принимать эти заявки и вместе [все] делать и, может быть, расширить [это]", - сказал он. "Если по-честному, это вопрос только объемов финансирования", - добавил глава государства.

Президент отметил, что во время выступления своей собеседницы про себя думал, что "вот у этой девушки все получится", потому что "с таким задором" говорила.

Генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева, взяв слово, напомнила, что в стране есть успешные программы, направленные на усиление взаимодействия населения и местных властей по вопросам строительства и благоустройства. Например, пояснила Чупшева, в России действует программа "Народный бюджет".

"Да, я про это и сказал: такая программа у нас есть, когда муниципалитеты, органы власти работают с гражданами, а граждане являются непосредственными участниками этого процесса поиска идей и их реализации", - согласился с ней Путин. "Но, наверное, нужно просто расширить [ее], чтобы не только отдельные граждане, но и общественные организации, самоорганизующиеся какие-то структуры могли включиться в эту работу. Конечно, при определенном финансировании, это ясно", - уточнил глава государства.

Проект "Народный бюджет"

Проект "Народный бюджет" создан с целью повышения эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном уровне и усиления общественного контроля за действиями органов местного самоуправления.