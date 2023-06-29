Правительство Британии оспорит решение Апелляционного суда по высылке нелегалов в Руанду

Апелляционный суд Лондона ранее признал незаконной программу правительства Великобритании по высылке нелегалов в африканскую страну, пересмотрев декабрьское решение Высокого суда

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Правительство Великобритании подаст апелляцию на решение суда, признавшего незаконным планы Лондона высылать нелегально прибывших в страну мигрантов в Руанду на время рассмотрения их прошения об убежище. Об этом объявил в четверг премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак.

"Руанда - безопасная страна. Высокий суд согласился с этим. У Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев действует собственная схема для ливийских беженцев в Руанде. Мы теперь будем добиваться разрешения подать апелляцию на это решение в Верховный суд", - написал Сунак в Twitter. "Политика нашего правительства очень простая - сама страна и ее правительство, а не уголовные банды, должны принимать решение, кому приезжать сюда. Мы сделаем все, что необходимо, чтобы это произошло", - добавил глава кабмина.

Ранее в четверг Апелляционный суд Лондона признал незаконной программу правительства Великобритании по высылке нелегалов в африканскую страну, пересмотрев декабрьское решение Высокого суда Лондона. Судьи Апелляционного суда пришли к такому вердикту на том основании, что не признали Руанду безопасной страной для отправки туда мигрантов.