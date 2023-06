Reuters узнал, что ВОЗ готовится объявить подсластитель аспартам канцерогеном

По данным агентства, Международное агентство по изучению рака планирует распространить соответствующее предупреждение 14 июля

ЛОНДОН, 29 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) готовится выступить с заявлением о том, что подсластитель аспартам может обладать канцерогенным эффектом при употреблении человеком. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters.

По словам собеседников агентства, Международное агентство по изучению рака (International Agency for Research on Cancer, IARC), входящее в структуру ВОЗ, планирует распространить соответствующее предупреждение 14 июля. Сообщается, что вывод о потенциальном наличии канцерогенного эффекта у аспартама был сделан по итогам встречи группы независимых экспертов, изучивших 1,3 тыс. научных исследований, посвященные этой теме. IARC не будет давать рекомендаций по поводу того, какое количество аспартама является безопасным при регулярном употреблении, так как это обязанность другой структуры - Объединенного экспертного комитета ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives, JEFCA). Ожидается, что он опубликует свои выводы о безопасности аспартама в тот же день.

В 1981 году JEFCA признала безопасной дозу в 50 мг аспартама на кг массы тела в день. Для человека, весящего 60 кг, это соответствует 4-12 литрам подслащенных аспартамом напитков в зависимости от используемого изготовителем рецепта. Регуляторы Евросоюза признают безопасной суточную дозу аспартама в 40 мг/кг. Среднее потребление аспартама людьми, которые регулярно используют его в качестве подсластителя или часто пьют напитки, не содержащие сахара, составляет около 5 мг/кг в сутки.

"IARC не является организацией по контролю за безопасностью пищевых продуктов и проведенный ими обзор исследований по аспартаму не является всесторонним с точки зрения науки и в значительной степени основан на исследованиях, выводы которых были признаны ошибочными", - заявили Reuters в Международной ассоциации подсластителей (International Sweetener Assossiation, ISA), членами которой являются Coca-Cola, Mars и Wrigley. В ISA считают, что выводы, которые готовится озвучить ВОЗ, "могут ввести в заблуждение потребителей", которые перейдут на напитки с высоким содержанием сахара.