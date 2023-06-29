Журналисту Пархоменко грозит до 50 тыс. рублей штрафа за посты без маркировки иноагента

В суде не уточнили, какие именно посты журналиста стали поводом для составления протокола

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей грозит журналисту Сергею Пархоменко (признан в РФ иноагентом) за нарушение правил деятельности иностранного агента. Соответствующие материалы поступили в четверг в Тверской суд Москвы.

"В суд поступил протокол об административном правонарушении, составленный в отношении Пархоменко С. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (производство и распространение иноагентом материалов без указания на то, что эти материалы произведены, распространены иноагентом либо касаются деятельности иноагента)", - сказали в суде. Какие именно посты журналиста стали поводом для составления протокола, в суде не уточнили.