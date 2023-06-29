Страны ЮНЕСКО собрались на спецсессию для обсуждения условий возвращения США в организацию

Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле заявила, что власти США и американское гражданское общество "могут внести положительный вклад в процесс многостороннего принятия решений"

ПАРИЖ, 29 июня. /ТАСС/. Представители стран - членов Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) собрались в четверг в Париже на внеочередную сессию, чтобы рассмотреть условия возвращения США в ее состав.

"Сессия, организованная по просьбе 139 государств, должна дать ответ на одновременно простой и стратегический вопрос, - заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле. - Соединенные Штаты выразили намерение предоставить политические, юридические и финансовые возможности нашей организации в июле 2023 года. Это касается будущего организации".

По ее словам, власти США и американское гражданское общество "могут внести положительный вклад в процесс многостороннего принятия решений".

Азуле напомнила, что США представили конкретный план и взяли на себя финансовые обязательства. "Этот план, конечно же, включает выплату всех начисленных взносов с момента, когда США перестали их вносить. Важно, чтобы они начали этот процесс как можно скорее", - сказала она. Азуле подчеркнула, что речь идет о полном возмещении накопленного долга.

Соединенные Штаты, которые были среди основателей ЮНЕСКО, не платят взносов в ее бюджет с 2011 года, а в 2018 году официально покинули ее ряды. В начале этого лета Госдепартамент США направил в ЮНЕСКО свой план возвращения в ее ряды. Этот план появился после длительных переговоров и содержит информацию о временных рамках выплаты Вашингтоном долга перед организацией и возвращении его в Исполнительный совет ЮНЕСКО.

План Вашингтона

Портал Axios, сообщивший об американском плане возвращения в организацию, полагает, что таким образом президент США Джо Байден пытается противостоять растущему, по его мнению, влиянию КНР на ЮНЕСКО. Фактически США, констатируют многие аналитики, хотят выторговать себе преференциальный режим в организации. Согласно правилам процедуры, государство, которое не уплачивает взносы более двух лет, не имеет права голоса в основных директивных органах - Генеральной конференции и Исполнительном совете. Долг США составляет $619 млн. США, однако, хотят получить право голоса, ссылаясь на обстоятельства непреодолимой силы, но, по сути, таких обстоятельств нет. Соединенные Штаты хотят вернуться в ЮНЕСКО уже в июле в обмен на обещание, что конгресс США в будущем в какое-то время рассмотрит вопрос о погашении долга. Многие страны не против того, чтобы США вернулись в организацию, но, чтобы получить право голоса, Вашингтон должен был бы погасить долг в полном объеме.

В МИД РФ заявили, что Москва готова приветствовать возвращение Вашингтона в Организацию Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, однако это не должно нарушать ее устав. В российском дипломатическом ведомстве указали, что представленный на рассмотрение государств - членов ЮНЕСКО план возвращения США в организацию является фактически "ультиматумом" Вашингтона. Он предполагает восстановление права голоса и пассивного избирательного права для крупнейшего должника в ЮНЕСКО.