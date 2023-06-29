Комиссия по десоветизации Литвы порекомендовала снести три памятника

По данным LRT, также "пропагандирующими авторитарные режимы" признаны названия двух улиц

ВИЛЬНЮС, 29 июня. /ТАСС/. Комиссия по десоветизации утверждает, что обнаружила в Литве несколько объектов, по ее мнению, "пропагандирующих авторитарные режимы", и рекомендовала их снести. Об этом сообщило в четверг национальное радио LRT.

По его информации, помимо трех памятников, "пропагандирующими авторитарные режимы" признаны названия двух улиц.

Прежде всего речь идет о памятнике советским воинам в районном центре Шальчининкай. Рядом с памятником - фигурой коленопреклоненного воина с каской и знаменем в руках - похоронены 57 советских солдат, погибших при освобождении районного центра, большую часть населения которого составляют поляки.

Также комиссия отметила памятник Антанасу Убагявичюсу в районном центре Аникщяй, 16-летнему комсоргу гимназии в районном центре Аникщяй. Он был застрелен в 1947 году как советский активист.

Откликнувшись на обращение Общины евреев Литвы комиссия призвала власти Укмерге убрать памятник нацистскому коллаборационисту Юозасу Крикштапонису, отряд которого в 1941-1943 годах участвовал в убийствах евреев, советских военнопленных и мирных жителей в Белоруссии. Памятник ему был поставлен как активному участнику послевоенного вооруженного сопротивления советской власти.

Комиссия также считает необходимым переименовать две улицы. Одна из них в поселке Грузджяй Шяуляйского района носит имя Пятраса Цвирки, классика литовской литературы, которого осуждают за сотрудничество с советской властью. Другая - улица имени Юрия Гагарина. "Никто не оспаривает подвиг Гагарина - первого космонавта в истории человечества, но советской властью его имя использовалось как инструмент идеологического воздействия", - приводятся слова председателя комиссии Витаса Каррчяускаса. Комиссия считает, что улицу можно не переименовывать, но настаивает на установке разъясняющей вопрос таблички.