Минюст внес правозащитную группу "Агора" в перечень нежелательных организаций

Кроме того, в этот перечень попала американская организация "Завет церквей TCCN"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Минюст РФ добавил международную правозащитную группу "Агора" в четверг в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, следует из материалов на сайте министерства.

"Law Sofia Foundation (фонд "Право-София", международная правозащитная группа "Агора"), Болгария", - говорится в сообщении.

Кроме того, в перечень внесена организация "Завет церквей TCCN", США.

Организации включены в перечень "в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения первого заместителя генерального прокурора Российской Федерации".

19 июня Генпрокуратура РФ признала правозащитную группу "Агора" нежелательной.