На Урале заявили, что смерть ребенка выявила сбой в работе системы профилактики

По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, сотрудники органов системы профилактики бездействовали в ответ на сигналы о неблагополучии в семье

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 июня. /ТАСС/. Сигналы о неблагополучии в семье, где погиб шестилетний приемный ребенок, были, но сотрудники органов системы профилактики бездействовали, сообщается в четверг на сайте уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

"В этой трагической истории очевиден сбой в работе всех органов, ответственных за жизнь и здоровье ребенка. Как выясняется, сигналы о неблагополучии в этой семье были, но преступная халатность, бездействие со стороны сотрудников органов системы профилактики привели к трагическому финалу. Конечно, многие из них боятся обвинений в "ювенальной юстиции", в чрезмерном вмешательстве в жизнь семьи, но на то они и профессионалы, чтобы оперативно разобраться в ситуации при наличии объективных оснований. История еще раз показала, что равнодушие и безучастность к жизни ребенка не допустимы с любой стороны - сотрудников органов системы профилактики, близких и соседей ребенка и даже посторонних людей, заметивших признаки неблагополучия", - говорится в сообщении.

26 июня опекун заявила о пропаже ребенка, после чего горожане и правоохранительные органы организовали масштабные поиски, в которых участвовали более 1,5 тыс. человек. Позже обнаружили тело ребенка, его 33-летняя опекун задержана. Возбуждено два уголовных дела - о халатности, из-за бездействия должностных лиц, ответственных за воспитание опекаемого ребенка, а также дело об убийстве. В департаменте информационной политики Свердловской области сообщали, что назначена служебная проверка в управлении социальной политики №25, сотрудники которого патронировали семью погибшего мальчика - по результатам будут приняты соответствующие управленческие решения.