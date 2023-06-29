Суд на Украине смягчил меру пресечения активистке, защищавшей УПЦ у Киево-Печерской лавры

Апелляционный суд изменил Виктории Кохановской меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил для нее требование носить электронный браслет

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Прихожанка канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Виктория Кохановская сообщила, что апелляционный суд изменил ей меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест и отменил для нее требование носить электронный браслет.

"Апелляционный суд отменил мне домашний арест с ношением электронного браслета, у меня только ночной домашний арест", - сказала она в видеообращении, опубликованном в ее Telegram-канале.

Кохановская пояснила, что теперь она обязана находиться дома ежедневно с 23:00 до 06:00 (время совпадает с московским). Из суда Кохановская сразу направилась в Киево-Печерскую лавру, где ее встретили прихожане.

21 апреля суд поместил Кохановскую, которая активно отстаивала права УПЦ при провокациях у Киево-Печерской лавры, под домашний арест.

Украинские власти открыто ведут курс на запрет УПЦ. По поручению президента страны Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на запрет канонической церкви. В конце марта обострилась ситуация вокруг Киево-Печерской лавры - одного из первых монастырей Руси и древнейшего монастыря на территории современной Украины. Власти в одностороннем порядке разорвали с канонической церковью договор аренды и потребовали от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять незаконные требования, обе стороны обратились в суд.

С 30 марта сторонники УПЦ ежедневно собирались возле обители. Они оставались там до наступления темноты и часами пели псалмы и читали молитвы. У стен монастыря собирались и противники УПЦ, которые выкрикивали лозунги и оскорбления, старались заглушить религиозные песнопения и вели себя агрессивно, пытаясь спровоцировать конфликты.