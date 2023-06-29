Верховный суд США отменил программу приоритетного приема в вузы расовых меньшинств

Председатель суда Джон Робертс отметил, что слишком долго вузы "ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи"

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Верховный суд США отменил программу, благодаря которой предпочтение при приеме в вузы отдавалось представителям расовых меньшинств, особенно темнокожим и гражданам, имеющим латиноамериканские корни. Об этом говорится в соответствующем постановлении инстанции.

Отмену одобрили все шесть консервативных членов Верховного суда, против высказались трое судей, придерживающихся либеральных взглядов. Председатель суда Джон Робертс отметил, что слишком долго вузы "ошибочно приходили к выводу, что определяющим критерием при определении личности человека являются не преодоленные им трудности, приобретенные навыки или выученные уроки, а цвет его кожи". "Наша конституционная история не терпит такого выбора", - подчеркнул он. Белый дом уже заявил, что изучит это решение суда.

Судебная инстанция рассматривала дело о приеме учащихся в Гарвард и Университет Северной Каролины. Абитуриенты и их родители обратились в суд в связи с тем, что, по их мнению, устоявшиеся процессы по приему в эти вузы, в рамках которых предпочтение отдается представителям расовых меньшинств, "дискриминируют белое население".

Это решение радикально изменит процесс приема студентов учебными заведениями, считают эксперты. По их оценкам, постановление, вероятно, приведет к резкому падению числа темнокожих студентов, а также учащихся, имеющих латиноамериканские корни. Некоторым вузам страны ранее уже пришлось отказаться от такой программы, в том числе Мичиганскому университету, где после соответствующего запрета властей штата существенно сократилось число темнокожих студентов.