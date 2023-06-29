В Чечне прогнозируют ливни со шквалистым ветром

Возможны повреждения линий электропередачи и отключение электроэнергии

ГРОЗНЫЙ, 29 июня. /ТАСС/. Сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра ожидаются в Чечне до конца суток 30 июня, а также 1 июля. Об этом сообщили в четверг в ГУ МЧС России по республике.

"По данным чеченского ЦГМС, до конца суток 30 июня, а также 1 июля в Чеченской Республике ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возможны повреждения линий электропередачи и отключение электроэнергии. Специалисты рекомендуют заранее зарядить фонари или запастись свечами.