В Минздраве сообщили, что около 4% россиян имеют противопоказания к вождению

Директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шешко сообщила, что эти заболевания чаще всего связаны с психическими заболеваниями, эпилепсией, болезнями глаза, в том числе слепотой

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заболевания, являющиеся противопоказаниями к управлению транспортными средствами (ТС), имеют около 4% россиян. Об этом в четверг сообщила директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава России Елена Шешко.

"Их не так много - противопоказаний к управлению транспортными средствами. Эти заболевания чаще всего связаны с психическими заболеваниями, <…> эпилепсией, болезнями глаза, в том числе слепотой. Если говорить в целом, то таких людей у нас <…> около 4% - тех лиц, которые имеют вот такие противопоказания", - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Помимо этого, есть несколько состояний, которые являются временным ограничением к управлению ТС, добавила Шешко.

"При определенных условиях они позволяют <…> нам в последующем при исключении этих состояний болезненных, патологических пациентам наших разрешать. <…> И, на мой взгляд, у нас достаточно демократичные правила в этой части. Мы, например, не ограничиваем управление транспортными средствами лицам с определенными травмами, инвалидам, в том числе", - уточнила она.