Депутат попросил рассказать в рамках "Разговоров о важном" о первой отечественной АПЛ

Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов приурочил свое обращение в Минпросвещения ко Дню кораблестроителя, который отмечается в России 29 июня

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов обратился в Минпросвещения с просьбой провести в рамках "Разговоров о важном" в декабре урок, посвященный истории создания и службы первой отечественной атомной подводной лодки (АПЛ) К-3 "Ленинский комсомол".

"Для сохранения памяти о подвиге корабелов и с целью воспитания у молодого поколения гордости за свою страну, а также с целью популяризации среди подрастающей молодежи технических специальностей прошу рассмотреть возможность в рамках цикла "Разговоры о важном" провести в декабре 2023 года урок, посвященный истории создания и службы первой отечественной атомной подводной лодки К-3 "Ленинский комсомол", - говорится в письме депутата на имя министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

В письме отмечено, что первая отечественная АПЛ была передана ВМФ СССР 17 декабря 1957 года.

В разговоре с ТАСС Спиридонов отметил, что приурочил обращение ко Дню кораблестроителя, который отмечается в России 29 июня.