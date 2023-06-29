Соцсеть "ЯRus" приостановит работу с 30 июня

Причиной назвали "нестабильную политическую ситуацию"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Российская социальная сеть "ЯRus" приостановит работу с 30 июня в связи с "нестабильной политической ситуацией", говорится в заявлении на сайте соцсети.

"С большим сожалением вынуждены сообщить о приостановке работы социальной сети с 30 июня. <...> Из-за нестабильной политической ситуации на данный момент поддержка проекта приостановлена.<...> Работа серверов "ЯRus" будет прекращена 30 июня в 15:00 по московскому времени", - отмечается в заявлении.

Соцсеть обещает выполнить все обязательства по выплате премий, уже поставленных на вывод.

В заявлении также подчеркивается, что команда соцсети находится в поиске новых инвесторов.

Соцсеть "ЯRus" была создана в 2020 году. По данным компании, ее аудитория составила 12 млн пользователей.

Владельцем соцсети, как следует из данных "Спарк", является акционерное общество "Диалог" с юридическим адресом в Санкт-Петербурге. Директором по разработке соцсети является Дмитрий Илюхин. В совладельцах АО значатся "Граждане России". Чистая прибыль АО по итогам 2022 года составила 147,3 млн рублей.