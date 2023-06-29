Патриарх Кирилл провел встречу с посланником Папы Римского

Патриарх Московский и всея Руси заявил, что рад приезду в Москву кардинала Маттео Дзуппи

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи.

"Ваше высокопреосвященство, я очень рад, что вы прибыли в Москву в сопровождении братьев, которых я хорошо знаю. Мы ценим, что Его Святейшество направило именно вас в Москву. Вы возглавляете одну из самых крупных метрополий, епархий, в Италии и являетесь очень известным архипастырем, осуществляющим важное служение своему народу", - сказал патриарх в начале встречи. Кадры встречи распространил Telegram-канал газеты "Известия".

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.