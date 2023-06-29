В России предложили создать для педагогических вузов единый стандарт воспитания

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов указал на важность того, чтобы студенты знакомились со всеми нововведениями в системе образования

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Проректоры вузов по воспитательной работе предложили сформировать единый стандарт воспитания для российских педагогических высших учебных заведений, сообщили журналистам в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В четверг глава министерства Сергей Кравцов провел встречу с проректорами в Чеченской Республике. Он поддержал эту идею и отметил, что студентам важно ознакомиться со всеми нововведениями в сфере образования.

"В педвузах должны изучать и активно реализовывать единую программу по воспитательной работе, чтобы студенты умели грамотно проводить работу с родителями. Это одно из ключевых умений как классного руководителя, так и учителя. Очень важно, чтобы студенты знакомились со всеми нововведениями в системе образования. Они обязательно должны быть готовы к работе в современной школе", - приводит пресс-служба министерства слова Кравцова.