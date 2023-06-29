29 июня, 16:44

Останки монахов Спасо-Преображенского монастыря Кремля перенесут в Данилов монастырь

Перезахоронение останков монахов состоится в монастырской костнице 10 августа в рамках мероприятий, посвященных 40-летию возрождения Данилова монастыря

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Останки 30 монахов Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля, датируемые XIV-XV веками, будут перенесены 4 июля в часовню Данилова ставропигиального мужского монастыря, сообщается в четверг на сайте РПЦ.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 4 июля 2023 года состоится перенесение в часовню Данилова ставропигиального мужского монастыря г. Москвы датируемых XIV-XV веками фрагментов костных останков 30 монахов Спасо-Преображенского монастыря Московского Кремля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заупокойная лития состоится 4 июля в 12:00 мск в храме Собора новомучеников и исповедников Российских в Новокосине, где костные останки монахов находились до настоящего времени, а в 13:30 мск литию отслужат в монастырской часовне.

Перезахоронение останков монахов состоится в монастырской костнице 10 августа в рамках мероприятий, посвященных 40-летию возрождения Данилова монастыря. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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