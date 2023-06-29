Кардинал Дзуппи и глава католиков РФ возглавили мессу в московском соборе

Богослужение посвящено празднику Торжества святых апостолов Петра и Павла

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Посланник Папы Римского по украинскому урегулированию кардинал Маттео Дзуппи и председатель Конференции католических епископов России архиепископ Павел Пецци начали совершать праздничную мессу в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Богослужение в главном католическом соборе России посвящено празднику Торжества святых апостолов Петра и Павла, который отмечают в четверг в католической церкви.

"Для меня это особая радость, потому что сегодня мы можем выразить всю свою благодарность, все наше почтение Папе Римскому в твоем лице. Мы всегда, особенно в последнее время, молимся о Папе Римском. Мы вспоминаем папу Франциска в наших молитвах, вспоминаем с благодарностью за все попытки, которые он неутомимо предпринимает, чтобы благая весть Христа распространялась, и таким образом царствовал мир, царствовала любовь", - сказал архиепископ Павел, обращаясь к спецпосланнику понтифика перед началом мессы.

Дзуппи со своей стороны также отметил, что очень рад быть вместе с католической общиной России в этот праздничный день. "Я верю, что наша молитва соединяется вместе с молитвой всей нашей церкви, всех христианских церквей", - сказал он.

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира".

Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.