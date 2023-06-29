В Приангарье планируют ввести запрет на использование одноразового пластика на Байкале

По мнению главы региона, решение станет стимулом для людей к отказу от использования этого материала

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. В Иркутской области планируют ввести запрет на использование одноразового пластика на Байкале в несколько этапов, чтобы решить вопрос по стимуляции людей отказаться от него, а также иметь возможность подготовить инфраструктуру для его переработки. Об этом ТАСС сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в четверг на форуме "Сильные идеи для нового времени", который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).

"Я бы хотел это [вводить запрет на использование одноразового пластика] сделать поэтапно. После первого этапа надо проанализировать все, а дальше принимать решения. Я за то, чтобы на первом этапе ввести определенные условия, ограничения, и посмотреть, как это будет работать. Кроме того, необходимо создать инфраструктуру для переработки, заинтересовать людей [в отказе от пластика], как, например, мы раньше сдавали макулатуру, должна быть мотивация", - сказал Кобзев.

Он отметил, что в июле планируется поездка депутатов Госдумы в Иркутскую область. Кроме того, местные власти намерены обратиться за опытом к другим регионам, например, к Санкт-Петербургу, где реализуются тематические стартапы.

В апреле Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предусматривает запрет на продажу одноразовых пластиковых пакетов, сумок, посуды на Байкальской природной территории. В документе говорится, что в центральной экологической зоне и буферной экологической зоне Байкальской природной территории запрещается розничная продажа, безвозмездная передача юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими розничную торговлю, пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных (с использованием полимерных материалов) материалов, посуды, столовых приборов и иных видов товаров одноразового применения из различных видов пластмассовых материалов.

Запрет на оборот одноразового пластика на Байкале ожидается к принятию Госдумой в весеннюю сессию. Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко ранее сообщала ТАСС, что для распространения эксперимента на другие территории нужно оценивать, действительно ли такой запрет приведет к должному экологическому эффекту.

Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходит в Москве 28 и 29 июня. На нем представлены 250 лучших инициатив, отобранных из почти 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые пройдет конкурс перспективных российских брендов "Наше всё".

ТАСС - генеральный информационной партнер форума.