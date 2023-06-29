Движение для транспорта ограничат на нескольких участках МКАД ночью 30 июня

Движение будет закрыто с 01:00 до 05:00

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Движение для транспорта будет временно закрыто на нескольких участках МКАД в ночное время 30 июня из-за проведения работ. Об этом сообщается в четверг в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"30 июня в ночное время с 01:00 до 05:00 будет временно закрыто движение для транспорта на нескольких участках МКАД в связи с проведением работ", - говорится в публикации.

Отмечается, что движение будет закрыто от съезда с внутренней стороны МКАД на Сколковское шоссе до съезда с Можайского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе (в область) на внутреннюю сторону МКАД, на съезде со Сколковского шоссе (в центр) на внутреннюю сторону МКАД. Водителям рекомендовали строить маршруты заранее с учетом временных ограничений.