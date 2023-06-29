Собянин вручил премии Москвы в области архитектуры

Лауреатами стали 23 архитектора

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин вручил премии города Москвы 2023 года в области архитектуры и градостроительства, лауреатами стали 23 архитектора - авторы 12 проектов.

"От вашего творчества, от вашего таланта будет зависеть то, что в Москве происходит сегодня и будет происходить в ближайшие годы. А так как проекты, которые вы сегодня делаете, выходят через 5-10 лет, это целая эпоха. Сегодня, вручая главные архитектурные призы нашего города, я хотел сказать вам слова благодарности от себя лично, от москвичей за ту работу, которую вы проводите, за тот талант, который вы проявляете при проектировании зданий, за то отношение, которое вы демонстрируете", - сказал Собянин.

Он отметил, лет через 15-20 Москва будет выглядеть так, как ее сейчас построят. "Хочется, чтобы здания в Москве, жилые комплексы, коммерческая недвижимость, детские сады, спортивные комплексы, станции метрополитена снова были мирового уровня", - добавил он.

Среди лауреатов премии - авторы проектов инновационного кластера "Ломоносов", детской больницы святого Владимира, павильона "Атомной энергии" на территории ВДНХ.

Как сообщается в материалах мэрии, премия Москвы в области архитектуры и градостроительства была учреждена в 2017 году и присуждается за разработку наиболее выразительных, оригинальных, качественных архитектурно-градостроительных решений объектов капитального строительства, реализация которых отвечает решению задач по формированию комфортной городской среды и способствует перспективному развитию строительной отрасли в Москве. До 2017 года лучшие архитектурные проекты отмечались премией Москвы в области литературы и искусства в номинации "архитектура и дизайн". Учреждение отдельной премии стало еще одним знаком признания роли и значимости архитектурного труда в столице.

По решению Собянина с 2023 года количество номинаций за лучшие архитектурно-градостроительные решения городских объектов различного назначения увеличено с 5 до 12. Премия в размере 1 млн рублей присуждается автору или коллективу авторов, состав которого не должен превышать трех человек.