Патриарх Кирилл считает, что церкви должны участвовать в работе по примирению

По словам предстоятеля РПЦ, в условиях, которые отмечены многими рисками и опасностями, церкви могут совместными усилиями предотвратить "негативное развитие политических событий и послужить делу мира и справедливости"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Необходимо объединение всех сил для предотвращения крупного вооруженного конфликта в условиях противостояния России и Запада, при этом активную роль в процессе примирения должны играть мировые церкви. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с посланником Папы Римского по украинскому урегулированию кардиналом Маттео Дзуппи, видео которой распространил Московский патриархат.

"В то время, когда возникают особые напряжения в отношениях между странами и народами, церкви не должны уходить в сторону, они должны принимать участие в той работе, которая направлена на примирение, на развитие и установление более прочных отношений, на развитие взаимопонимания", - пояснил он.

По его словам, сейчас, в условиях, которые отмечены многими рисками и опасностями, церкви могут совместными усилиями предотвратить "негативное развитие политических событий и послужить делу мира и справедливости".

"Когда возникли большие проблемы в отношениях между Россией и Западом, когда мы сталкиваемся с большим напряжением как в сфере политических отношений, так и с реальными угрозами крупного вооруженного конфликта, очень важно, чтобы все силы, которые заинтересованы в сохранении мира и справедливости, объединялись, чтобы предотвратить такое возможное развитие событий", - сказал патриарх.

"Прежде всего я бы хотел вам передать приветствие от Святого отца [Папы Римского Франциска], который очень хотел, чтобы я мог встретиться с вами. <...> Потому что он хочет узнать ваше мнение о ситуации, в которой мы находимся. И мы изменили график нашей поездки, потому что Папа хотел, чтобы состоялась наша встреча", - обратился Дзуппи к главе РПЦ.

Диалог между странами

Кардинал считает, что во время холодной войны было больше диалога между Россией и Западом, чем сегодня. По его словам, "сейчас более горячая ситуация, нужно больше диалога". Он также выразил надежду, что патриарх посетит русскую общину в Болонье.

"Для нас и для нашей епархии присутствие ваше общины в Болонье - это большое свидетельство. У нас в епархии есть святыня, образ Божьей матери и святого Луки, который над городом. И дважды с епископом и вашей общиной мы совершили это паломничество, пешком из города до святынь. Для нас высокая честь иметь вашу общину, будем надеяться и мечтать, что когда-то ваше святейшество сможет нанести визит своей общине в Болонье и побывает в нашем кафедральном соборе", - сказал Дзуппи.

Папский посланник по украинскому урегулированию, председатель Конференции итальянских епископов кардинал Маттео Дзуппи прибыл в Москву во вторник вечером. В среду он начал второй этап своей миссии. Как сообщали в службе печати Святого престола, поездка продлится до 29 июня, ее цель - "внести гуманитарный вклад в поиск выхода из нынешней трагической ситуации, чтобы достичь справедливого мира". Ранее кардинал побывал в Киеве, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и религиозными деятелями.