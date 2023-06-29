Более 10 предприятий стали участниками конкурса отечественных брендов из КБР

Глава республики Казбек Коков отметил, что поручил правительству КБР изучить все заявки, поданные от региона, и оказать всестороннюю помощь каждой из них

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Более 10 предприятий из Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в конкурсе отечественных брендов. Региональные власти планируют им оказать всестороннюю помощь, сообщил в четверг глава республики Казбек Коков.

Коков принял участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Росконгрессом при поддержке ВТБ.

"Большой успех имела выставка победителей конкурса лучших новых отечественных брендов, организованная по поручению президента с целью поддержки российских предприятий. В конкурсе приняли участие 13 компаний нашей республики. КБР стала лидером в СКФО по количеству заявок, зарегистрированных на платформе форума, мы предложили 248 социальных, технологических, кадровых, экологических инициатив, идей по предпринимательству и цифровым сервисам", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Наибольшую активность проявила молодежь, пояснил Коков, отметив, что поручил правительству КБР изучить все заявки, поданные от республики, и оказать максимально возможную поддержку каждой из них.