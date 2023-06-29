29 июня, 17:28
Форум "Сильные идеи для нового времени"

Более 10 предприятий стали участниками конкурса отечественных брендов из КБР

Глава республики Казбек Коков отметил, что поручил правительству КБР изучить все заявки, поданные от региона, и оказать всестороннюю помощь каждой из них

НАЛЬЧИК, 29 июня. /ТАСС/. Более 10 предприятий из Кабардино-Балкарии (КБР) приняли участие в конкурсе отечественных брендов. Региональные власти планируют им оказать всестороннюю помощь, сообщил в четверг глава республики Казбек Коков.

Коков принял участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Росконгрессом при поддержке ВТБ.

"Большой успех имела выставка победителей конкурса лучших новых отечественных брендов, организованная по поручению президента с целью поддержки российских предприятий. В конкурсе приняли участие 13 компаний нашей республики. КБР стала лидером в СКФО по количеству заявок, зарегистрированных на платформе форума, мы предложили 248 социальных, технологических, кадровых, экологических инициатив, идей по предпринимательству и цифровым сервисам", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Наибольшую активность проявила молодежь, пояснил Коков, отметив, что поручил правительству КБР изучить все заявки, поданные от республики, и оказать максимально возможную поддержку каждой из них. 

Теги:
Северный КавказФорум "Сильные идеи для нового времени"
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