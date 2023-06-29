В Москве наградили победителей конкурса перспективных брендов АСИ

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Церемония награждения 30 компаний - победителей конкурса новых перспективных брендов России прошла в рамках форума "Сильные идеи для нового времени" в Москве, передает корреспондент ТАСС.
"Это (уход иностранных брендов из России - прим. ТАСС) феноменальная возможность для наших отечественных, российских предпринимателей занять эту нишу, занять наш внутренний рынок. Но замещать не потому, что ушли конкуренты, а конкурировать между собой, конкурировать за новые рынки, за нового потребителя. <…> Задача Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках этого конкурса - безусловно поддерживать наших российских предпринимателей, вместе с регионами, федеральными органами власти создавать все механизмы по формированию спроса, продвижению, формированию новых брендов", - сказала на церемонии награждения генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.
На конкурс поступило порядка 5 тыс. заявок из всех субъектов. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тыс. заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230).
Победители в основных номинациях
"Информационные технологии":
- московские бренды программного обеспечения для среднего и крупного бизнеса PIX Robotics и программного обеспечения для 3D-визуализации и совместной работы в VR VR Concept,
- компания-разработчик систем распознавания лиц для прохода в здания и помещения из Ленинградской области OVision.
"Высокие технологии":
- бренд 5D-принтеров Stereotech,
- бренд интерактивного оборудования, программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов, в том числе для инвалидов NexTouch,
- бренд зарядных станций для электротранспорта "Зарядные станции Яблочков".
"Креативные товары":
- экологичный бренд одежды из Камчатского края "Береги",
- бренд одежды для детей и взрослых из Удмуртии Bungly Boo,
- московский бренд одежды и снаряжения для активного отдыха Bask,
- бренд одежды и аксессуаров для детей с инвалидностью Be Easy Kid.
"Потребительские товары":
- два московских бренда - парфюмерии и косметики Biblioteka Aromatov, Fragrance Community и компьютерной мебели VMMGame,
- бренд развивающих детских игрушек из Новгородской области "Мякиши".
"Проводольственные товары":
- томский и новосибирский бренды здоровой пищи "Сибирский кедр" и Original Eco Food Brand,
- бренд мороженого "Королевское Ваше Вкуснейшество" из Луганской Народной Республики.
Победители в партнерских номинациях
Номинация "Вкусвилла":
- натуральная ореховая паста Nattys,
- хлебобулочные изделия из Санкт-Петербурга "Балтийский хлеб",
- детская мебель из Ярославской области "Друг Кузя".
Номинация "Синергетик":
- бренд солнцезащитных и оптических оправ из дерева и переработанного пластика из Красноярского края Brevno,
- бренд хлебобулочных изделий из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Черный хлеб",
- бренд здоровой пищи из Томской области "Сибирский кедр".
Номинация "Магнита":
- ягоды и саженцы "Тульская ягода",
- натуральные кондитерские изделия из Московской области Rock’n’Cream,
- фермерские продукты "Белозерская слобода" из Курганской области,
- "Деревенский дворик" из Чувашии.
Номинация X5:
- мороженое "Айскейк Москва",
- сыры "Сернур" из Марий Эл и "Азбука сыра" из Татарстана,
- "Азбука сыра" из Татарстана,
- морепродукты "Балтийский берег" из Санкт-Петербурга,
- агрохолдинг "ЭкоНива" из Башкирии.
Номинация "Моторика":
- бренд кондитерских изделий из Пензенской области "Ванюшкины сладости".
Номинация "Сколково":
- бренд экспресс-тестов для диагностики COVID-19 из Бурятии Rapid Bio.
О конкурсе и форуме
Конкурс проводится по поручению президента Владимира Путина, его задача - поддержать новые отечественные бренды, которые в будущем могут распространиться по всем регионам страны и способствовать перезагрузке экономической и социальной сферы России.
Третий форум Агентства стратегических инициатив и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" проходил в Москве 28 и 29 июня. На нем были представлены 250 лучших инициатив, отобранных почти из 24 тыс. поступивших через крауд-платформу предложений. В рамках форума впервые был проведен конкурс перспективных российских брендов "Наше всё". ТАСС - генеральный информационной партнер форума.