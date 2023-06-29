29 июня, 17:40

В ОНК Москвы опровергли сведения о нахождении генерала Суровикина в СИЗО "Лефортово"

Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Командующий российской группировкой войск в районе проведения СВО Сергей Суровикин
© Михаил Климентьев/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Нет его и в других изоляторах временного содержания, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Генерала армии Сергея Суровикина не содержат в московском СИЗО "Лефортово", нет его и в других изоляторах временного содержания. Об этом в четверг журналистам заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

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"Мне в последние дни очень часто звонят представители огромного количества российских и иностранных СМИ. Спрашивают: "Правда ли, что Суровикин в СИЗО?". Отвечаю: ни в "Лефортово", ни в других СИЗО его нет", - утверждает представитель столичной ОНК.

Информация об аресте Суровикина появилась в среду в различных Telegram-каналах. В них утверждалось, что генерал помещен в СИЗО "Лефортово". Позже со ссылкой на свои источники о его задержании сообщило британское издание Financial Times.

Суровикин является командующим российскими Воздушно-космическими силами, заместителем командующего объединенной группировкой российских войск в зоне СВО. 

Теги:
РоссияСуровикин, Сергей Владимирович
© Информационное агентство ТАСС
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