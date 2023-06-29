В Чувашии планируют запустить экомаршрут к местам массового гнездования серых цапель

Министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов отметил, что на территории заказника регулярно проводит эколого-просветительские мероприятия для детей

ТАСС, 29 июня. Новый экологический туристический маршрут к местам массового гнездования серых цапель запустят на территории природного заказника в Чувашии. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр природных ресурсов и экологии республики Эмир Бедертдинов.

"В настоящее время на федеральном уровне разрабатываются правовые акты по организации туризма на особо охраняемых природных территориях. Государственный природный заказник "Шомиковская колония серых цапель" в связи с транспортной доступностью несомненно войдет в сеть экологических объектов для посещения с учетом режима его охраны", - сказал собеседник агентства.

По словам Бедертдинова, Министерство природных ресурсов и экологии Чувашии регулярно проводит эколого-просветительские мероприятия для детей на территории заказника.

"Так, в этом году проведено мероприятие по уборке заказника от бытового мусора. В ходе мероприятия сотрудники дирекции по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий провели экскурсии по экотропе заказника к местам массового гнездования серых цапель", - пояснил он.

Государственный природный заказник "Шомиковская колония серых цапель" создали в 1996 году с целью сохранения старейшей на территории Чувашии колонии серых цапель. Дирекция по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий ежегодно проводит учет этих птиц на территории заказников. Кроме того, в Мариинско-Посадском округе в Чувашии для охраны колонии серых цапель на берегу реки Волги создали государственный природный заказник "Водолеевский".