Кабмин создал совет по вопросам развития системы социального и пенсионного страхования

Его решения будут носить рекомендательный характер

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании совета по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития систем обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и совершенствованием деятельности Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Образовать совет по рассмотрению вопросов, связанных с обеспечением развития в Российской Федерации систем обязательного пенсионного страхования, обязательного социального страхования и совершенствованием деятельности Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации", - говорится в постановлении.

Решения совета будут носить рекомендательный характер. Основными его задачами станут содействие в реализации госполитики в сфере обязательного пенсионного и социального страхования, анализ состояния систем страхования, а также выявление проблем в их функционировании и другие.

Председателем совета будет зампред правительства, являющийся координатором российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. В настоящий момент эту должность занимает вице-премьер Татьяна Голикова.