В Госдуме предложили создать стандарт реабилитации бойцов СВО на федеральном уровне

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова считает, что он должен включать в себя не только вопросы медицинской реабилитации, но и психологической, социальной, юридической помощи

СЫКТЫВКАР, 29 июня. /ТАСС/. Единый по всей России стандарт реабилитации военнослужащих по возвращении из зоны специальной военной операции должен быть разработан на федеральном уровне. Он должен включать не только вопросы медицинской реабилитации, но и психологической, социальной, юридической помощи, сказала вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в ходе поездки в Сыктывкар в четверг.

"Мы будем обращаться за необходимостью разработки стандарта реабилитации. Более того, мы уже сами прописали концепцию реабилитации, которая, как считаем, максимально описывает все вопросы военных. Туда входит не только медицинская реабилитация, но и вопросы социального, юридического сопровождения, психологической помощи", - сказала Кузнецова журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

По ее словам, каждый регион может по-разному понимать слово "реабилитация", поэтому вопрос должен быть сформулирован на федеральном уровне. "Безусловно, регион дает все, что может, для реабилитации. Судя по республике [Коми] и учреждениям, видно, что стараются. Но не хватает реабилитационного оборудования, новых технологий, и это все самостоятельно пытаются здесь собрать, знакомясь с опытом других регионов, пытаясь привезти и самостоятельно обучить специалистов. Вот здесь нужна федеральная поддержка", - отметила Кузнецова.

Эти и другие вопросы обсуждались с бойцами, которые проходят сейчас реабилитацию в социально-реабилитационном центре "Максаковка" под Сыктывкаром. Одна из просьб - присутствие юристов хотя раз в неделю в госпиталях, где происходит реабилитация военнослужащих для решения их вопросов.

"Более 90% сегодняшних вопросов связано с неполучением выплат по тем или иным причинам. Эти проблемы необходимо максимально быстро решать, потому что, порой, причина невыплаты - ошибка в цифре. Мы специально разбирали эту тему с коллегами из Минобороны. Ну и получение ветеранских удостоверений - нужно минимизировать количество бумаг, которые собирает боец. Ведь он их собирает внутри системы Минобороны. Нужно оставить за ним один документ - заявление, все остальное должно собираться внутри ведомства. Вот это наше предложение, которое ушло [в администрацию] президенту, и министру обороны. Надеемся на поддержку", - отметила вице-спикер Госдумы.