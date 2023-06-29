В школах и детсадах белгородского приграничья намерены установить ударопрочную пленку

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, решение о тестировании эффективности пленок на полигонах уже принято

БЕЛГОРОД, 29 июня. /ТАСС/. Специальную ударопрочную пленку для защиты окон намерены установить в школах и детских садах, находящихся в приграничных районах Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в четверг во время эфира на странице в соцсети "ВКонтакте".

"По [ударопрочной] пленке: конечно, уже дал задание, встречались с директорами школ и заведующими детских садов. Договорились, что возьмем старые стеклопакеты, которые у нас есть после замены во время проведения капитального ремонта, возьмем несколько видов пленки и попросим, например, Росгвардию, на полигоне отстрелять. Посмотрим, что наиболее эффективно, ту пленку и будем использовать", - сказал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что защита жизни и здоровья детей области является главной ценностью. "По этой причине в прошлом году, переживая за них, мы с вами принимали очень сложное решение - переходили на дистанционное обучение", - отметил губернатор.

26 июня министр образования области Андрей Милехин на оперативном совещании регионального правительства сообщил, что новый учебный год для школьников Белгородской области, проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 20 км от государственной границы, начнется в дистанционном формате в связи с обстрелами.