CNN сообщил, что Мадонну выписали из больницы

Певицу ранее госпитализировали с бактериальной инфекцией

ТАСС, 29 июня. Американская исполнительница Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе), госпитализированная ранее с бактериальной инфекцией, выписана из больницы. Об этом сообщил телеканал CNN.

По сведениям его источника, 64-летнюю певицу перевезли в ее дом в Нью-Йорке на частной машине скорой помощи. "Она в порядке", - приводит CNN его слова.

Менеджер исполнительницы Гай Озри сообщил 28 июня, что у Мадонны 24 июня развилась бактериальная инфекция. Певица провела несколько дней в отделении интенсивной терапии в больнице. В связи с болезнью все мероприятия певицы, включая ее юбилейное турне, были отложены.